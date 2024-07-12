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Ekonomi

Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB, Mayıs 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 529 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 6 milyar 51 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 452 milyon dolar ve diğer sektörler 270 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar azalış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 368 milyon dolar azalırken, Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde mayısta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu.

    Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

    2024 Mayıs/ 2024 Ocak-Mayıs
    A-CARİ İŞLEMLER HESABI-1.235-17.614
    1.İhracat23.347104.657
    2.İthalat27.546131.029
    Mal Dengesi-4.199-26.372
    3.Hizmet Gelirleri9.24536.822
    4.Hizmet Giderleri4.52121.721
    Mal ve Hizmet Dengesi525-11.271
    5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.0085.279
    6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.61511.555
    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-1.082-17.547
    7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-153-67
    B.SERMAYE HESABI-13-23
    C.FİNANS HESABI-14.369-22.490
    8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7132.329
    9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.0743.833
    10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi7487.547
    11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu6.38519.064
    11.1.Hisse Senetleri-529117
    11.2.Borç Senetleri6.91418.947
    12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-4.1174.683
    12.1.Merkez Bankası00
    12.2.Genel Hükümet019
    12.3.Bankalar-4.3984.917
    12.4.Diğer Sektörler281-253
    13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.25414.152
    13.1.Merkez Bankası-1.133-1.396
    13.2.Genel Hükümet-26-68
    13.3.Bankalar4.81414.419
    13.4.Diğer Sektörler5991.197
    Cari, Sermaye ve Finans Hesapları13.1214.853
    D.NET HATA VE NOKSAN4.472-12.370
    GENEL DENGE-17.5937.517
    E.REZERV VARLIKLAR17.593-7.517
    14.Resmi Rezervler17.593-7.517
    15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
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