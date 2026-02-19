İSTANBUL 13°C / 7°C
  Merkez Bankası rezervlerinde artış! Toplam 211,8 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde artış! Toplam 211,8 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri haftalık bazda yükseliş gösterdi. TCMB rezervleri 13 Şubat haftasında 4 milyar 302 milyon dolar artarak 211 milyar 784 milyon dolara ulaştı.

19 Şubat 2026 Perşembe 15:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artarak 211 milyar 784 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 714 milyon dolar artışla 79 milyar 586 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Şubat'ta 78 milyar 872 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 588 milyon dolar yükselişle 128 milyar 611 milyon dolardan 132 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artışla 207 milyar 482 milyon dolardan 211 milyar 784 milyon dolar yükseldi.

