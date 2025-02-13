İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1275
  • EURO
    37,6698
  • ALTIN
    3389.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artışla 167 milyar 492 milyon dolara çıktı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış
ABONE OL

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 382 milyon dolar azalışla 96 milyar 929 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 97 milyar 311 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 899 milyon dolar artarak 68 milyar 664 milyon dolardan 70 milyar 563 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artışla 165 milyar 975 milyon dolardan 167 milyar 492 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
17.01.202566.51196.791163.303
24.01.202568.23299.328167.560
31.01.202568.66497.311165.975
07.02.202570.56396.929167.492

  • Türkiye Merkez Bankası
  • TCMB rezerv artışı
  • 167 milyar dolara çıktı
  • Seo uyumlu etiketler
  • Etiketler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.