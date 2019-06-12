Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faizi düşürecek mi ne yapacak son durum nedir?

‘Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Merkez Bankası faizler ne yapacak? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı?’ sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Merkez Bankası’nın faiz kararını bugün açıklaması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili son dakika gelişmelerini anbean haberimizden sizinle paylaşacağız. Milyonlarca esnafı da etkileyecek bu faiz kararı için uzmanlar, piyasaya büyük oranda ABD-Rusya-Türkiye ilişkilerinin yön verdiği belirtilirken kurda 5.75'in altı için de ABD konusunda Türkiye lehine bir adım olması gerektiğini belirtiyor. Bunun yanında İstanbul seçimlerine sayılı günler kala AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistten 16'sı Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili beklentileri açıkladı. 25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 16 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor. İşte Merkez Bankası son dakika gelişmeleri haberimizin ayrıntılarında…

TÜRKİYE-ABD-RUSYA İLİŞKİLER MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NASIL ETKİKLEYECEK?

Piyasaya büyük oranda ABD-Rusya-Türkiye ilişkilerinin yön verdiği belirtilirken uzmanlar kurda 5.75'in altı için de ABD konusunda Türkiye lehine bir adım olması gerektiğini belirtiyor. PPK toplantısında ise ağırlıklı olarak sıkılaştırma adımları izlenecek.

Analistler Fitch açıklamalarının da tedirginlik yarattığını, diğer taraftan yarınki PPK toplantısı öncesi bir miktar pozisyon azaltma hareketinin de gözlenmiş olabileceğini belirtiyor.

Dolar kuru bu gelişmeler ışığında 12 Haziran'da 5.81 seviyesinden güne başladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya liderliği ile gerçekleştirilecek olan toplantıda kredi çekmek isteyen kişilerin büyük bir merakla beklediği karar açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı her zaman olduğu gibi saatler tam 14:00 olduğu anda yayımlanacak. Ardından Murat Çetinkaya kameralar karşısına geçerek beklenen açıklama metnini okuyacak ve Merkezin faiz kararı hakkında soruları yanıtlayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Şu anda Merkez Bankası tarafından uygulanmakta olan politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

Beklentiler Merkez Bankası tarafından bu oranın değiştirilmeden devam edeceği yönünde. Mart seçimleri öncesinde Haziran ayı toplantısı ile Merkez Bankası faiz indirimi kararı açıklayacağı beklentisi ağırlık kazanmıştı.

Ancak seçimlerden sonra yaşanan ekonomik daralma, dolar ve enflasyon rakamlarında ki yükseliş ne yazık ki bu ihtimali oldukça düşürdü. Zaten açıklanan beklenti anketlerinin hemen hemen tamamında Merkez Bankası faiz oranı için teyit kararı açıklayacak yönde çıktı.

Yani Merkez Bankası yine faiz oranlarını bir kere daha yüzde 24 olarak teyit edecek ve aynı oran üzerinden işlemler yapılmaya devam edecek. Ekonomistlere göre Türkiye S-400 krizini başarılı bir şekilde atlatırsa, dolar ve enflasyon düşerse bu durumda en erken kredi faiz indirimi Eylül ayı toplantısı ile gelecek.

SON TOPLANTIDA NE KARAR VERMİŞTİ?

Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.

Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.