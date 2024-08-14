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Ekonomi

Merkez Bankası, Takasbank piyasasında işlem yapmaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Merkez Bankası, Takasbank piyasasında işlem yapmaya başladı
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Merkez Bankası, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısındaki "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasının ardından likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı.

TCMB açıklamasına göre, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başlayan banka, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası'nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

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