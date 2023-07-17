Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanması beklenirken, dolar ve altın piyasasında yaşanacak gelişmeler yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Peki TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte kritik kararın açıklanacağı tarih

Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar TCMB) faiz kararının açıklanmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLACAK?

Faiz artışı, genellikle para biriminin değerini artırırken doların düşmesine neden olabilir. Buradaki temel mantık, faiz oranlarındaki yükselişin, bir ülkedeki yatırımcılar için daha çekici hale gelmesidir.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

FAİZ YÜKSELİNCE ALTIN NE OLUR?



Faiz oranları, ekonomik büyüme, enflasyon ve merkez bankalarının politikaları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, faiz oranları arttıkça, altın fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olur.

Buna göre yüksek faizler yatırımcıların sabit faiz getirisi olmayan altına karşı isteğini azaltarak altının değerinin düşmesine neden olmaktadır.

Geçtiğimiz ay yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.