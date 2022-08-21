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Ekonomi

Merkez Bankası ters köşe yaptı! İşte faiz kararının arka planı

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'ten 13'e indirerek piyasaları ters köşe yaptığını dile getiren uzmanlar, Merkez Bankası'nın ticari kredi faizlerini düşürmeye yönelik önemli bir attığını söyledi.

Sabah21 Ağustos 2022 Pazar 09:59 - Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirerek piyasaları ters köşeye yatırdı. 17 Aralık 2021'den bu yana politika faizi sabitti.

Piyasalardaki genel kanı, bu koşullar altında TCMB'nin politika faizini 2022'nin geri kalan aylarında sabit tutacağı yönündeydi. Ama TCMB ara verdiği faiz indirimlerine 8 ay sonra devam etme kararı aldı. Grafikten görüleceği üzere, son ayarda ticari kredi faiz oranları ile politika faiz oranı arasındaki makas açılmıştı. Bir taraftan da reel sektörün krediye erişmekte zorlandığına yönelik şikâyetler son birkaç haftada arttı. Kredi kanalındaki bu tıkanıklığın faiz indirimi kararında etkili olduğu anlaşılıyor.

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