23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,729
  • 6,298
  • 279.42
  • 99961.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı

Bakan Ersoy'dan 'Thomas Cook' açıklaması: Kredi paketi hazırlanacak

Bakan Ersoy'dan 'Thomas Cook' açıklaması: Kredi paketi hazırlanacak

En acı bekleyiş... Yürek dayanmaz

En acı bekleyiş... Yürek dayanmaz
 

POPÜLER HABERLER

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA