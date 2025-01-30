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Ekonomi

Merkez Bankası yine rekor kırdı! Rezervler 167 milyar 560 milyon dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Merkez Bankası yine rekor kırdı! Rezervler 167 milyar 560 milyon dolara çıktı
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
03.01.202565.34592.588157.933
10.01.202566.02194.426160.447
17.01.202566.51196.791163.303
24.01.202568.23299.328167.560

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