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Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur?

Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Enflasyonda devam eden düşüş Merkez Bankası'nın faiz indirimi için gerekçe oluştursa da uzmanlar bankanın temkinli indirim yapması gerektiğini açıklıyorlar. Yarın gözler Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararında olacak. Analistler Merkez Bankası'ndan 250-275 baz puanlık bir indirim bekliyor. Merkez Bankası faiz indirimi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Analistler Merkez Bankası'ndan 250-275 baz puanlık bir indirim bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının altıncısı yarın gerçekleştirilecek. Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17,25'e indirileceğini tahmin ediyorlar. Merkez Bankası faiz indirimi hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA? 
Merkez Bankası toplantısı 12 Eylül'de saat 14:00'te gerçekşeştirilecek. 
 
 
 
A1 CAPİTAL/BELGİN MAVİŞ: 275 BAZ PUAN İNDİRİM OLASILIĞI YÜKSEK
A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, 275 baz puan indirim olasılığının yüksek olduğunu ve böyle bir durumda faizin 19.75´den 17.00´e düşeceğini söyledi. 
 
Piyasa genelinde beklentinin 200-300 baz puan olduğunu belirten Maviş, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası´ndan (Fed) önce karar açıklayacak olan TCMB´nin, kararını 18 Eylül´de açıklayacak olan Fed´den 25 baz puan indirim öngörerek karar vereceğine işaret etti. Maviş kurum olarak, TCMB'nin yabancı para zorunlu karşılıklar oranında ise iki puanlık bir indirim olabileceğini beklentilerine eklediklerini, bu durumun faiz kararından daha etkili olabileceğini de vurguladı.
 

 
PARA POLİTİKASI KURULU NEDİR?
Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır.
 
PPK, Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur.
 

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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