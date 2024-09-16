İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9149
  • EURO
    37,696
  • ALTIN
    2820.44
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak
Ekonomi

Merkez Bankası uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uluslararası akademik konferansa ev sahipliği yapacak.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 08:56 - Güncelleme:
Merkez Bankası uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak
ABONE OL

TCMB'den yapılan duyuruya göre, gelişmekte olan piyasalarda para politikası konusunda araştırmaları teşvik etmek ve gelişmekte olan ekonomilerin geçmiş deneyimlerini incelemek amacıyla ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), 7-8 Mayıs 2025'te İstanbul'da "Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası (Monetary Policy in Emerging Markets)" başlıklı bir araştırma konferansı düzenleyecek.

TCMB'nin ev sahipliği yapacağı konferansta, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlardan da katılımcıların olması bekleniyor.

Konferansın detaylarına NBER'in internet sitesinden erişilebilecek.

Konferansın konu başlıkları, "yüksek enflasyon ortamlarında para politikası", "gelişmekte olan piyasalarda optimal para politikası duruşunu tanımlayan ödünleşimler", "gelişmekte olan piyasalar özelinde para ve maliye politikaları etkileşimi", "para politikası, sermaye akımları ve döviz kurları", "para politikası, finansal uyuşmazlıklar, uluslararası arbitraj sapmaları", "para politikası ve makroihtiyati politika etkileşimleri, risk primleri, finansal piyasalar", "ticaret ve tedarik zincirinde yeniden yapılanmanın para politikası üzerindeki enflasyonist etkileri", "yüksek faiz ortamında borç yönetimi", "para politikası, döviz kurları, sermaye kontrolleri ve diğer politikalar arasındaki etkileşimler", "küresel güneyin jeopolitik ayrışmalardaki rolü" olarak belirlendi.

Konferansa katılmak isteyenlerin, söz konusu konular başta olmak üzere hazırlayacakları çalışmalarını konferans sayfası üzerinden iletmeleri gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.