İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9915
  • EURO
    48,9001
  • ALTIN
    5346.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası yayımladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası yayımladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları ve hanehalkı için yükselirken reel sektör için geriledi.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Merkez Bankası yayımladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya ve hanehalkı için 1,4 puan yükselerek yüzde 54,39'a çıkarken reel sektör için ise 0,5 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak kayıtlara geçti.

  • enflasyon beklentileri
  • piyasa katılımcıları
  • reel sektör

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.