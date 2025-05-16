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Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

16 Mayıs 2025 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
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TCMB, Mayıs ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,98'den yüzde 30,35'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,56'dan yüzde 25,06'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,69'dan yüzde 17,77'ye yükseldi.

YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ

Ankette yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 45,85 TL'den 46,62 TL'ye çıktı.

  • TCMB anketi
  • piyasa katılımcıları
  • mayıs ayı analizi

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