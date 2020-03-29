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Ekonomi

Son dakika... Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan 'büyüme' açıklaması

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş, 'Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz.' dedi.

AA29 Mart 2020 Pazar 17:20 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 17:44
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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'ın açıklamalarından satır başları:

Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz.

Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.

Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır

Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi.

Merkez Bankası olarak hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahibiz. Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız.

Doktorlardan 'Koronavirüs riskini azaltmak için lense yerine gözlük kullanın' tavsiyesi

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