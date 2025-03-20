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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi! Yüzde 46'ya yükseltildi

Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya yükseltti

20 Mart 2025 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi! Yüzde 46'ya yükseltildi
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TCMB'den yeni döviz hamlesi geldi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdi

Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındı.

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu.

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