İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3695
  • EURO
    36,8744
  • ALTIN
    2951.28
  • BIST100
    9255.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası'ndan 'FAST Güvenli Ödeme İşlemi' videosu
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 'FAST Güvenli Ödeme İşlemi' videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık faaliyetleri kapsamında 'Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Güvenli Ödeme İşlemi' videosu yayınladı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan 'FAST Güvenli Ödeme İşlemi' videosu
ABONE OL

Videoda, FAST Güvenli Ödeme İşlemi'nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına ilişkin detaylara yer veriliyor.

Güvenli Ödeme İşlemi'nin, noter tarafından tescil gerektiren 2. el araç alım-satım işlemine ait para transferlerinin 7/24 kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan katma değerli bir hizmet olduğu hatırlatılan videoda, "Bu hizmet sayesinde araç alıcısı, tescil işlemi tamamlanmadan paranın karşı tarafa aktarılmayacağından, araç satıcısı ise tescil işlemi gerçekleştiğinde paranın anında hesabına geçeceğinden emin olur." deniliyor.

İşlemin taraflarına yer verilen videoda, Güvenli Ödeme İşlemi bir örnekle de anlatılıyor.

TCMB bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması FAST Sistemi, Ocak 2021'de kullanıma açılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.