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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.

16 Mart 2020 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 07:25
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