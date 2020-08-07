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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş likidite hamlesi! Yarıya düşürüldü

Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi geldi. Merkez yaptığı açıklamada, 'Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.' dedi.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 10:07 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:42
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Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi geldi. Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü. Merkez güncellenmiş limitler konusunda bankalara detaylı bilgilendirmenin yapılacağını bildirdi.

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