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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL kararı! Yeni adımlar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 aydan uzun vadelerde değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkan sağlanmasına karar verdi.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan TL kararı! Yeni adımlar atıldı
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TCMB, Parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk lirasına (TL) geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ın altında olan bankalar için hedef oranlar artırılırken, yüzde 60 ile yüzde 65 arasında olan bankalara aylık 0,4 puan artış hedefi getirildi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 33'ten yüzde 40'a yükseltildi.

KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 50'sinden yüzde 40'ına indirildi. KKM'den TL'ye geçiş hedefi kaldırılırken KKM'nin yenilenmesi ve TL'ye geçişine ilişkin toplam hedef korundu.

Yapılan değişiklikler kapsamında, 1 aydan uzun vadelerde de değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkan sağlandı. Bu daha önce 3 aydan uzun vadelerde bulunuyordu.

Ayrıca, TÜFE, ÜFE ve TLREF'e endeksli mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 10 olarak belirlenirken, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirildi.

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