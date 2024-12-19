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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yabancı para yükümlülükleri için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama maddesinde değişiklik yaptı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan yabancı para yükümlülükleri için yeni karar
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TCMB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine göre, yabancı para yükümlülüklerde sıfır olarak uygulanan zorunlu karşılık oranının süresi bir yıl uzatıldı.

Değişiklikle yurt dışı bankalara ait olanlar hariç olmak üzere mevduat/katılım fonu dışında kalanlar için tebliğin zorunlu karşılığa tabi kalemleri belirleyen 4. maddesi 1. fıkrasında sayılan yükümlülüklerden, 1 yıldan uzun vadeli olanların zorunlu karşılık oranları 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Aynı maddeye eklenen fıkraya göre, bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile bu madde kapsamı dışına çıkarılan yükümlülükler vadeleri sonuna kadar Merkez Bankasınca belirlenecek hesaplama yöntemine göre bu uygulama kapsamında dikkate alınmaya devam edilecek.

Tebliğ, 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

  • TCMB
  • karşılık değişikliği
  • yükümlülükler

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