Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Yabancı para zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı
Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini bildirdi.
- AA
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini bildirdi.
TCMB, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi beklendiğini belirtti.
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