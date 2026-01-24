İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı: Resmi Gazete'de yayımlandı

TCMB, yurt dışından temin edilen kısa vadeli TL borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

IHA24 Ocak 2026 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı: Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

Zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikler hakkında Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır.

Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 20'ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16'ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14'e yükseltilmiştir.

Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14'e yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.