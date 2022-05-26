Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

Piyasaların gözü bu karara çevrilmiş durumda. Ekonomistlere göre ise faizin sabit tutulacağı düşünülüyor.

YILIN BEŞİNCİ FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu'nun toplanmasıyla açıklanacak karar, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın beşinci faiz kararı olarak verilecek.

Kararın saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

BEKLENTİ FAİZİN SABİT TUTULMASI YÖNÜNDE

Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmesini öngörmüyor.

SONRAKİ TOPLANTI 23 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da gerçekleştirecek.