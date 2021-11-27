Yeni Şafak 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:22

Merkez Bankasının eylülde başlattığı faiz indirimleri kredilerin kullanımını artırdı. 21 Ekim'deki toplantıda yapılan 200 baz puanlık indirimle faizler yüzde 18'den yüzde 16'ye çekildi. Bu güçlü indirimin ardından kamu bankaları ticari kredilerin ve yeni konut kredilerinin faizinde indirime gitti.

KAMU BANKALARI DESTEK VERİNCE

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptığı indirimlerle birlikte hem tüketici kredilerinde hem de ticari kredi kullanımlarında ciddi bir artış oldu. Merkez Bankası'nın son olarak 18 Kasım'da yaptığı 100 baz puanlık indirimle üç toplantıda yapılan indirimlerin toplamı 400 baz puanı buldu. Gösterge niteliğindeki faizin yüzde 19'dan yüzde 15'e kadar çekilmesi, kredi kullanımını artırdı.

BİR AYDA 396 MİLYAR LİRA KREDİ ÇEKİLDİ

15 Ekim'de 4 trilyon 28 milyar lira olan bankacılık sektörü kredi hacmi, 19 Kasım itibariyle 4 trilyon 425 milyar liraya çıktı. Bir ayda kullanılan yeni kredi miktarı 396 milyar lira oldu. Yeni kredi kullanımlarının 61,4 milyarı 21 Ekimle biten haftada, 148 milyar lirası 28 Ekimle biten haftada, 28,9 milyar lirası 5 Kasımla biten haftada, 48,4 milyar lirası ise 12 Kasımla biten haftada kullanıldı. 19 Kasımla biten haftada ise 176,2 milyar liralık kredi kullandırıldı.

TOPLAM KREDİ HACMİ 4,4 TRİLYONU AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, sektörün kredi hacmi 19 Kasım itibarıyla 4 trilyon 425 milyar 748 milyon liraya yükseldi. Taksitli ticari kredilerindeki artış, hükümetin uygulamakta kararlı olduğu yatırımı, üretimi ve istihdam artışına katkı vermesi bekleniyor.

651 MİLYARI TİCARİ

15 Ekim itibariyle 612 milyar 681 milyon lira olan taksitli ticari kredilerinin bir ayda 38,7 milyar lira artışla 651,5 milyar liraya çıktı. Tüketici kredileri tutarı ise 15 Ekim-19 Kasım arasında 737,3 milyar liradan 751,1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde konut kredileri 284,4 milyar liradan 289 milyar liraya yükselirken, Taşıt kredilerinin toplamı ise 13,9 milyar liraya çıktı. Tüketici kredilerindeki en büyük pastayı oluşturan ihtiyaç kredileri ise aynı dönemde 438,7 milyar liradan 448 milyar 154 milyon liraya yükseldi.