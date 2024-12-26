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Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolara indi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 20 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolar azalışla 92 milyar 388 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık'ta 98 milyar 175 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
06.12.202464.37995.011159.390
13.12.202465.30798.175163.482
20.12.202463.80692.388156.194

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