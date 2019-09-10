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Merkez’den 250 baz puanlık indirim bekleniyor

Ekonomistler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından en az 250 baz puan indirim bekliyor.

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Merkez Bankası PPK toplantısının altıncısı yarın gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24’ten yüzde 19.75’e çekilmişti. Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17.25’e indirileceğini tahmin ediyor. Analistler, piyasaların 24 Ekim ve 12 Aralık’taki PPK toplantılarında da toplam 200-250 baz puanlık ilave faiz indirimini fiyatladığını dile getiriyor.

YIL SONUNDA FAİZ % 16 

Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Türkiye’nin risk priminin 400’ün hemen altında olması ve diğer gelişmekte olan ülkelerin politika reel faizleri dikkate alındığında TCMB’nin baz senaryosunda politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 16 civarına yaklaştırma hesabı olduğu söylenebilir” dedi. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen “Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puan indirim bekliyoruz. Yılın geri kalanında da faiz indirimlerinin devamını ve politika faizinin yılı yüzde 15.5 civarında bitirmesini öngörüyoruz” diye konuştu. İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise “PPK toplantısında faiz indirim beklentimiz 250 baz puan seviyesinde. Takip eden iki toplantıda da toplamda 200 baz puan indirim bekliyoruz” dedi.

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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