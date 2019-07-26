Merkez’den faize 4.5 yıl sonra balyoz

MERKEZ Bankası 4.5 yıl aradan sonra faizlerde indirime giderek ekonomiyi canlandıracak önemli bir adım attı. Merkez Bankası, yeni Başkan Murat Uysal’ın başkanlığında yaptığı toplantıda politika faizini 425 baz puan birden indirerek 19.75’e çekti. Yapılan indirim piyasa oyuncularının 250-300 baz puanlık indirim beklentisinin üzerinde geldi.

GÖZLER BANKALARDA

Yapılan yüklü indirim, ‘400 puanın üzerindeki indirim doları yukarı çeker’ şeklindeki korkuları da boşa çıkardı. 4.5 yıl sonra alınan faiz indirim kararı dolarda da korkulan artışı doğurmadı. Şimdi gözler kredi ve mevduat faizlerine çevrildi. Merkez Bankası’nın adımının ardından piyasa faizlerinin de düşmesi bekleniyor. Faiz indirimi, önümüzdeki dönemde TL’ye duyarlı sektörler olan konut sektörü, otomotiv, elektronik ve beyaz eşyada canlanmayı da beraberinde getirecek. Merkez Bankası da dünkü toplantı sonrası yaptığı duyuruda faiz indirimine gerekçe olarak piyasalarda başlayan ‘ılımlı toparlanma’yı gösterdi. Açıklamada “Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansalkoşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma olasılığı güçlenmiştir” denildi.

DOLAR DA BOYUN EĞDİ

Yapılan indirim, ‘400 puanın üzerindeki indirim doları yukarı çeker’ şeklindeki korkuları da boşa çıkardı. Güne 5.72 lira seviyesinden başlayan dolar 4.5 yıl sonra alınan faiz indirim kararı sonrası 5.77’yi gördü. Ancak daha sonra gevşeyerek 5.65 liraya kadar indi. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.21 düşüşle yüzde 15.96 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.95 düşüşle yüzde 17.43 düzeyine geriledi.

İŞ DÜNYASI: BANKALAR BU İNDİRİMİ HIZLA YANSITMALI

● MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Merkez Bankası’nın yeni yönetimince alınan faiz indirim kararı en büyük üreticisinden en küçük tüketicisine, ülke ekonomisinin bütün aktörleri adına sevindirici bir gelişme. TCMB’nin bu kararının bankaların faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz..

● TİM Başkanı İsmail Gülle: Merkez Bankası’nın önden yüklemeli faiz indirimi, en kısa sürede reel sektörün finansman maliyetlerine yansıması suretiyle, önemli bir adımdır. 4.25 puanlık faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır..

● Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Faiz oranının psikolojik sınır olan 20’nin altına çekilmesini önemli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde cari açıktaki azalma, enflasyondaki düşüş ve finansal koşullardaki iyileşme ile ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörüsü, iş dünyasının güveninin perçinlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

● ASKON Başkanı Orhan Aydın: Elimizdeki ekonomik verilere baktığımızda faizlerin düşürülmesi için gerekli ortam oluşmuştu ve Merkez Bankası da bu konuda gereğini yapmıştır. Verilere baktığımızda çok yerinde bir karar oldu. Merkez Bankası, yeniden yatırım ve canlanma döneminin startını vermiştir.

● İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Faiz indirimi tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Umuyoruz ki 425 baz puanlık faiz indirimi piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli.

● İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Faiz indirimi kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizlerine düşüş yönünde olumlu bir etki yapacağını ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi yaratacağını umut ediyoruz.