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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 219,8 milyar lira olarak açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran ayı itibarıyla 1 trilyon 219,8 milyar lira oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
 
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku haziran ayı sonunda 1 trilyon 219,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 610,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 609,3 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

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