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Ekonomi

Merkez'in faiz kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Piyasanın güvenini pekiştirdi

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın politika faizini 4,75 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15'e çıkarmasını değerlendirdi. Alkin, “Faiz kararı piyasanın güvenini pekiştirdi.' dedi.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:37
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Altınbaş Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın politika faizini 4,75 baz puan artırma kararının piyasaları tatmin ettiğini belirterek, “Banka’nın yeni yönetimine, öncekilere tanıdığımız krediyi tanımamız gerekiyordu. Bu karar güveni pekiştirdi” yorumunda bulundu.

Prof. Dr. Alkin, “Faiz artırım kararı gelmedikçe, maliyetler artıyordu. Hep şu örneği verdim, denize 10 kamyon çakıl atmak gereken yerde, ‘4 tane akşam atayım, geri kalanı sabah atarım’ dersek, sabah uyandığımızda akşam attığımız çakılların dalgalar tarafından götürüldüğünü görürüz. Dolayısıyla işin maliyeti 14 kamyona çıkar, kısacası ısrar ettikçe maliyet büyür. Karara yatırımcılar da sevindi” diye konuştu.

“YAPISAL REFORMLAR KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Prof. Dr. Alkin, karar sonrasında Merkez Bankası'nın eski iletişim tarzını bir kenara bırakıp, geniş tabanlı bir istişare ağı kurması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Alkin, “Üretenin karını artıracak ortamlar oluşturmak gerekiyor. Yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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