Mersin'deki nükleer santralde önemli gelişme! Akkuyu'da yeni aşamaya geçildi

Yapılan açıklamaya göre, ekipmanın teslimatıyla, santralin 3. güç ünitesinin "nükleer adası" için gerekli parçaların teslimatı tamamlanmış oldu.



Doğu Kargo Terminali'ne yapılan sevkiyat, Rosatom'un Makine Mühendisliği Bölümü'nün St. Petersburg kentindeki Izhora fabrikasında üretilen 3. güç ünitesinin acil durum kor soğutma sistemine ait 4 hidrolik tankı kapsıyor.

Kargoyu taşıyan gemi yaklaşık 6 bin 500 kilometre yol kat etti. AKKUYU NÜKLEER AŞ lojistik ve iş güvenliği uzmanlarının yanı sıra nakliye şirketi temsilcilerinin gözetiminde Doğu Kargo Terminali'ne yapılan teslimat işlemi 6 saat sürdü.

Terminalde acil durum kor soğutma sistemi tankları, paletli vinç kullanılarak geminin ambarından sırayla boşaltıldı ve kendinden tahrikli tekerlekli bir platforma yerleştirilerek depoya sevk edildi.

AKKUYU NÜKLEER AŞ Genel Müdürü Sergei Butсkikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 3. güç ünitesinin güvenlik sisteminin parçalarını sahaya getiren bir başka kargo gemisini daha kabul ettiklerini belirterek, "Akkuyu NGS için ekipman teslimatı planlandığı gibi devam ediyor. Doğu Kargo Terminali'nin faaliyete geçmesinden bu yana nükleer güç santrali için ekipman ve malzeme taşıyan 120'nci gemi terminale yanaştı. Gemi, ilgili tüm gerekliliklere uygun olarak deneyimli uzmanlar tarafından boşaltıldı. Ekipman, kurulumu yapılana kadar depoda muhafaza edilecek." ifadelerini kullandı.

- NÜKLEER ADASININ GÜVENLİĞİNDE BİR AŞAMA DAHA TAMAMLANDI

Bu sevkiyatla birlikte 3. güç ünitesinin reaktör tesisine ait güvenlik sistemleri ekipmanının teslimatı tamamlandı.

Toplam ağırlığı 300 tondan fazla olan ve 4 tankı kapsayan acil durum kor soğutma sistemi, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin en önemli unsurları arasında yer alıyor.

Santralin işletilmesi sırasında, bu tanklar borik asidin sulu çözeltisiyle doldurulacak ve böylece birincil devredeki basınç azaldığında çekirdekteki sıcaklık hızla düşürebilecek.

Acil durum kor soğutma sistemi tanklarının teslimatı, Akkuyu NGS'nin 3. Güç Ünitesi'nin "nükleer adasının" temel güvenlik ekipmanlarıyla donatılması kapsamındaki bir aşamanın daha tamamlanması anlamına geliyor.

Acil durum kor soğutma sistemi, derinlemesine güvenlik, reaktörün kendi kendini koruması, güvenlik kanallarının çoklu yedekliliği, operatör müdahalesinden ve otomasyon sistemlerinden bağımsız pasif güvenlik sistemlerinin zorunlu kullanımı gibi nükleer güvenlik prensipleri üzerine kurulu olan 3+ nesil nükleer güç santralleri için geliştirilen güvenlik sistemlerinin bir parçasını oluşturuyor.