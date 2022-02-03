Merzifon OSB'de ihracat ve istihdam artıyor

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:12

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 166 hektar alanda kurulu Merzifon OSB'de bulunan firmaların bir önceki yıl 110 milyon dolar olan ihracatı, geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolara yükseldi. 6 bin 400 kişinin istihdam edildiği OSB'de 66 fabrikada üretim yapılırken, 14 fabrikanın inşası sürüyor.

OSB'de üretilen gıda, tekstil, hava yastığı, avize, çanta, mobilya, mutfak eşyası, tarım aletleri ve medikal malzeme gibi birçok ürün, ABD, Almanya, İsviçre, Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, İran, Irak gibi 40'a yakın ülkeye gönderiliyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu, bu gelişmenin temelinde yöneticilerin ve yatırımcıların birlik beraberliğinin yattığını söyledi.

OSB'ye yönelik yatırım iştahının her geçen gün arttığına dikkati çeken Masatlı, 2023 hedefleri doğrultusunda üretim yapmaya devam edildiğini vurguladı.

Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunmasının lojistik ve ulaşım açısından Merzifon OSB'yi avantajlı konuma getirdiğinin altını çizen Masatlı, coğrafi avantajı ve bölge insanının girişimci ruhu sayesinde hızla geliştiklerini, sanayi şehri olma yönünde ciddi mesafe alındığını dile getirdi.

- MERZİFON OSB'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Masatlı, Amasya'nın geçen yıl ihracatını yüzde 50 artıran iller arasında bulunduğunu belirterek, "Bundan da şunu anlamalıyız; Amasya doğru yolda emin adımlarla ilerliyor. Merzifon OSB, 66 üretim yapan fabrikasında 4 bin 700 olan istihdam sayısını geçen yıl 6 bin 400'e çıkardı. Bu, önemli bir rakamdır. Pandemi dönemine rağmen elektrik sarfiyatımız yüzde 25 artmış. Merzifon OSB yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Merzifon OSB'nin genişletilmesi projesinin 2022 yatırım programına alındığını aktaran Masatlı, şöyle devam etti:

"144 hektarlık alanda genişleme çalışmalarına başlamıştık. Cumhurbaşkanımızın onayı ve takdirleriyle genişleme alanı da yatırım programına girdi. 76 milyon liralık bir tutar olacak. Bu yıl itibarıyla bize tahsis edilen ödenek 40 milyon lira civarındadır. İnşallah çok kısa zamanda 144 hektarlık alanın imar ve parselasyon çalışmalarını bitirip yaklaşık 70 fabrikanın burada açılması için zemin oluşturacağız. Böylelikle OSB'de yaklaşık 9 bin istihdama çıkmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterdiklerini belirten Masatlı, üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş da üreterek büyüyen bir OSB olduklarını, çalışan sayıları ve ihracat rakamlarının hiç düşmediğini kaydetti.