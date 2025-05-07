İstanbul'da dönüşüm desteğini 1.8 milyon liraya çıkaran bakanlık, yarın tüm belediyeleri topluyor. Zirvede 'Yarısı Bizden Kampanyası'nda başvuru süreçlerinin hızlandırılması için de adımlar atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da destek tutarlarının artırılmasından sonra kentsel dönüşümü belediyelerin de desteğiyle hızlandırmayı hedefliyor. Her fırsatta İstanbul'un kentsel dönüşümünün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin yine milli seferberlik ruhuyla yürütülmesi için harekete geçiyor.

YARIN ZİRVE VAR

İstanbul'un ancak vatandaş, yerel ve merkezi yönetim dayanışmasıyla kurtarılacağına işaret eden Bakan Kurum, yarın İstanbul Valiliği'nde, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği toplantıya başkanlık edecek. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılacağı Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Bakan Kurum belediyelere ortak mücadele çağrısı yapacak. Kurum toplantıda Yarısı Bizden Kampanyası'nın başvuru süreçlerinin hızlandırılması için de belediyelere talimatlarını iletecek. Kurum başkanların ilçeleriyle ilgili taleplerini dinleyecek. Toplantıda yerel yöneticilere bakanlık nezdinde İstanbul'da hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında brifing de verilecek.

Bakanlık Yarısı Bizden Kampanyası ile konut dönüşüm desteğini 1 milyon 875 bin TL'ye çıkarmıştı.

MESAJI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda kentsel dönüşüm meselesine dikkat çekerek kentsel dönüşümde kapsamlı bir hazırlık içinde olduklarını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz" demişti. Bakan Kurum da İstanbul'da risk altındaki 1.5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini belirterek belediyelere kentsel dönüşüm için destek çağrısı yapmıştı.