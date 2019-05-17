‘Meselesi Türkiye olan herkesin yanındayız’ 

YENİ YOL HARİTASI HAZIR

MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Kaan, İftar sofralarının Ramazanın bereketi olduğunu söyledi. Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın memleket sevdası demek olduğunu belirterek, bu idealle yola çıktıklarını, güçlü Türkiye’ye inandıklarını ve hep birlikte bu ideale ulaşacaklarını kaydetti. Kaan, kadim Anadolu topraklarının bereketine ve ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak üretmeye ve beraber olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Çıktığımız yolda ilerleyerek, dünyada değişen koşullara göre yol haritamızı zaman zaman yenileme ihtiyacı oluyor. Biz bu konuda bir çalışma başlattık ve buna da tazelenme dedik. Yeni seçilen yönetim kadromuz ile 2 yıllık süreçte 10-15 ve 20 yıllık bir çalışma planlaması yapacağız” dedi.