‘Meselesi Türkiye olan herkesin yanındayız’
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ülke genelinde ve dünyanın 94 ülkesinde ulaştıkları dostluklarla örnek bir aile olduklarını belirterek, “İş dünyası olarak yaşadığımız bu çetin yolda her türlü fırtınaya ve sarsıntıya rağmen bütün gücümüzle ilerliyoruz. Meselesi Türkiye olan herkes ile yan yana durmaktan çekinmedik” dedi.
YENİ YOL HARİTASI HAZIR
MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Kaan, İftar sofralarının Ramazanın bereketi olduğunu söyledi. Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın memleket sevdası demek olduğunu belirterek, bu idealle yola çıktıklarını, güçlü Türkiye’ye inandıklarını ve hep birlikte bu ideale ulaşacaklarını kaydetti. Kaan, kadim Anadolu topraklarının bereketine ve ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak üretmeye ve beraber olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Çıktığımız yolda ilerleyerek, dünyada değişen koşullara göre yol haritamızı zaman zaman yenileme ihtiyacı oluyor. Biz bu konuda bir çalışma başlattık ve buna da tazelenme dedik. Yeni seçilen yönetim kadromuz ile 2 yıllık süreçte 10-15 ve 20 yıllık bir çalışma planlaması yapacağız” dedi.
15 TEMMUZ VURGUSU
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir ise “Kendi halimize şükrederken bütün insanlık için esenlik ve barış adına neler yapılabileceğimizi bir kez daha düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Demir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkenin iktisadi yapısını hedef alan ekonomik bir faktör ile karşı karşıya olduklarını anlatarak, “Asıl problem nüfusun üretim-tüketim dengesinde meydana gelen değişimdir. Bu sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu haline gelmiştir” diye konuştu. İftar programına, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, şehit yakınları ve iş adamları katıldı.
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