‘Meslek’ten ekonomiye 128 milyon TL katkı
Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 128 milyon lira gelir elde edildi.Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre en büyük gelir sağlayan iller Ankara, Hatay ve İzmir olarak sıralandı.
- STAR ANKARA
REKOR ANKARA’DA
Ankara’da 9, Hatay’da 8.5, ve İzmir’de ise yaklaşık 5 milyon liralık üretim gerçekleşti. En fazla geliri Hatay Dörtyol Recep Atakaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 3.5 milyon liralık üretim yapan Hatay Dörtyol Recep Atakaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3,3 milyon liralık üretimle Hatay Payas Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve 3 milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.
HAZİNE KESİNTİSİ BİTTİ
Bakanlık yetkilileri, uygulamalı eğitim imkânı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve işletmelerdeki üretimi artırmaya çalıştıklarını ifade ederken, böylece mezunların, mezuniyet alanlarında istihdam imkânlarının da çoğalacağına vurgu yapıldı. Döner sermaye gelirlerinden hazine kesintisinin 2018 sonunda yüzde 15’ten yüzde 1’e düşürülmesinin artışı sağladı.
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