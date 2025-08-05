BDDK'nın, İBB'yle ilgili hazırladığı rapor, milyarlarca liranın nasıl buharlaştığını gösteriyor. İmamoğlu yönetimi ağırlıklı olarak raylı sistem için aldığı 66 milyarlık liralık kredi ve fonu, proje dışı harcamalar, SGK ve vergi ödemeleri için kullandı. 9,7 milyar lira ise İBB şirketlerine aktarılarak buharlaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) rapor hazırladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren 11 Haziran 2025 tarihli rapora göre, İBB'nin 2019'dan bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ağırlıklı olarak raylı sistem projeleri için yurt dışından temin ettiği kredileri, farklı alanlarda kullandığı ortaya çıktı.

66 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

BDDK'nın tespitlerine göre, İBB'nin Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesaplarına 2019-2025 yılları arasında, her yılın ortalama kuru üzerinden gerçekleştirilen hesaplamaya göre 66 milyar TL'den fazla yurt dışı fon girişi oldu. Bu fonların 583 milyon avrosu Vakıfbank, 1 milyar 273 milyon avro ve 1 milyar 588 milyon doları ise Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldı. Tarihsel kur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre 66 milyar TL'yi aşan paranın büyük bölümü proje dışı harcamalar, belgelendirilmemiş transferler, SGK ve vergi ödemelerinde kullandı.

PROJE DIŞI HARCAMA

66 milyar TL'nin 18,1 milyar TL'si doğrudan firma ve kişi hesaplarına gönderildi. 14,5 milyar TL İBB operasyonel gider havuz hesaplarına aktarıldı. 3,9 milyar TL ise SGK, vergi, yargı, icra ve elektrik harcamalarına gitti. Yurt dışı finansal kuruluşlara (kredi geri ödemesi dahil) 20,1 milyar TL ödeme yapılırken, kredi talep edilen projelerle doğrudan ilişkisi kurulamayan durumlar için ise 38,6 milyar TL harcandı.

TAKİBİ YAPILAMADI

BDDK'nın hazırladığı rapora göre, 30 milyon TL'yi aşan büyük tutarlı para transferleri alıcı bilgileri eksik bırakıldığı için izlenemez hale getirildi. Bunun gibi alıcı bilgisi eksik, TCKN/VKN gibi temel verilerin bulunmadığı, para giriş kaynağı netleştirilemeyen, çıkışı eşleştirilemeyen 9,7 milyar TL tespit edildi. Bu tutarın İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra başka para girişleriyle birleşerek, muhtelif para transferi işlemlerine konu edildiği görüldü. Bu sebeple yurtdışı kredi kaynaklı para girişleriyle çıkışları arasında birebir eşleştirme yapılamadı.

400 MİLYAR LİRA PARA ÇIKIŞI

İBB'nin 2020 yılından itibaren ana kredi ödeme ve tahsilat bankası olarak Ziraat Bankası'nı kullandığı vurgulanan raporda, Ataşehir/İstanbul Kurumsal Şube ve Aksaray/İstanbul Ticari Şube hesaplarının aktif kullanımda olduğu ifade edildi. BDDK raporunda, İBB ve bağlı ortaklıkların hesaplarından yaklaşık 400 milyar TL çıkış olduğu belirtilerek, bu çıkışların çeşitli finansal kuruluşlar, kamu kurumları ve bağlı şirketleri kapsadığı vurgulandı.

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