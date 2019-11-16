Metrobüs’ü Balkan ülkelerine taşıyacak
İstanbul Havalimanı, Metrobüs ve TANAP’ta imzası bulunan Kalyon, 2020’yi ‘küresel marka olma’ yılı ilan etti. TANAP’ın Romanya ayağına Tosyalı ile teklif veren Kalyon, Balkanlar’da da metrobüs projeleri üzerinde çalışıyor.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Türkiye’nin gözbebeği yatırımlarından İstanbul Havalimanı’ndaki başarı tüm dünyanın dikkatini çekti. Dünyanın farklı coğrafyalarından teklifler alan Kalyon Holding, 2020’yi ‘Küresel Marka Yılı’ ilan etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’nun aktardığı bilgilere göre grup, altyapı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yeni bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Bu kapsamda TANAP’ın Romanya ayağına Tosyalı ile birlikte teklif veren Kalyon, Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalışıyor.
HAVALİMANI REFERANS OLDU
“Dünyanın farklı coğrafyalarında ihalelere giriyoruz” diyen Mehmet Kalyoncu Amerika kıtasından Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Mehmet Kalyoncu “Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Türk firmaları altyapı geliştirmede o kadar iyi ki, her gittiğimiz yerde başka bir Türk firmasıyla karşılaşıyor, rekabet ediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz en sakin yer Güney Amerika oldu. Peru’da Chinchero Havalimanı ihalesine girdik. Orada teklif veren tek Türk firması bizdik. Türkiye’de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor, Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz” diye konuştu.
İLK OFİS BÜKREŞ’E
Mehmet Kalyoncu “Küresel vizyon çerçevesinde ilk adım olarak Bükreş’te bir ofis açtık. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası’ndaki işlerimiz yöneteceğiz” dedi. Kalyoncu “TANAP’ın Eskişehir’den Yunanistan’a kadarki inşaatını biz yapmıştık. Bu deneyimimizi şimdi hattın devamında da tekrarlamak istiyoruz” diye konuştu Kalyoncu, TANAP’ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyledi. İstanbul Metrobüs Hattı projesinde de imzası bulunan Kalyon Holding’in Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Mehmet Kalyoncu “Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp’te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Daha az faiz ödemek için çalışıyoruz’
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı ile ilgili yeni bir finansal gelişme yaşandı. “İGA borçlarını yapılandırıyor” şeklindeki başlıklara tepki gösteren Mehmet Kalyoncu, “Bizim borcumuzu ödeme gibi bir sıkıntımız hiç olmadı. Artık proje bitmiş ve işletmeye geçmiş olduğu için risk bakış açısı farklı. Dünyada ekonomide faizlerin düşüşü gibi bir trend var. Bundan faydalanıp daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir finansman üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kağıthane-havalimanı metrosu 2020’de açılıyor
Havalimanı metrosuyla ilgili de konuşan Mehmet kalyoncu, “Metro, AYGM tarafından yapılıyor. Çalışmaların durması gibi bir şey söz konusu bile değil. Hatta günlük ilerlemede 65 metre ile dünya rekoru kırdı. 2020’nin son çeyreğinde Kağıthane’den havalimanına giden kısım açılacak. 2021’de de Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na giden bölüm hizmette olacak” dedi.
Güneş paneli fabrikası haziranda açılacak
Enerji işlerinin başında bulunan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu “Kalyon Enerji olarak Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını 2020’nin haziran ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz. Bu fabrika için Türkiye’ye bir teknoloji transferi yapıyoruz. Bundan 15 gün önce Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu bir heyetle beraber Çin’e gitti. Çin’in en büyük devlet şirketlerinden CETC ile bir anlaşma imzaladık. 6 ay içerisinde CTEC firması bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferini getirecek” dedi.
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