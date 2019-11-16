Metrobüs’ü Balkan ülkelerine taşıyacak

Türkiye’nin gözbebeği yatırımlarından İstanbul Havalimanı’ndaki başarı tüm dünyanın dikkatini çekti. Dünyanın farklı coğrafyalarından teklifler alan Kalyon Holding, 2020’yi ‘Küresel Marka Yılı’ ilan etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’nun aktardığı bilgilere göre grup, altyapı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yeni bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Bu kapsamda TANAP’ın Romanya ayağına Tosyalı ile birlikte teklif veren Kalyon, Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalışıyor.

HAVALİMANI REFERANS OLDU

“Dünyanın farklı coğrafyalarında ihalelere giriyoruz” diyen Mehmet Kalyoncu Amerika kıtasından Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Mehmet Kalyoncu “Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Türk firmaları altyapı geliştirmede o kadar iyi ki, her gittiğimiz yerde başka bir Türk firmasıyla karşılaşıyor, rekabet ediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz en sakin yer Güney Amerika oldu. Peru’da Chinchero Havalimanı ihalesine girdik. Orada teklif veren tek Türk firması bizdik. Türkiye’de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor, Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz” diye konuştu.

İLK OFİS BÜKREŞ’E

Mehmet Kalyoncu “Küresel vizyon çerçevesinde ilk adım olarak Bükreş’te bir ofis açtık. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası’ndaki işlerimiz yöneteceğiz” dedi. Kalyoncu “TANAP’ın Eskişehir’den Yunanistan’a kadarki inşaatını biz yapmıştık. Bu deneyimimizi şimdi hattın devamında da tekrarlamak istiyoruz” diye konuştu Kalyoncu, TANAP’ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyledi. İstanbul Metrobüs Hattı projesinde de imzası bulunan Kalyon Holding’in Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Mehmet Kalyoncu “Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp’te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.