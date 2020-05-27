Metromall'e bir uluslararası ödül daha

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42

Türkiye'nin en büyük yerli inşaat firması Söğüt İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen, kiralama ve yönetimi KA Danışmanlık, tarafından yapılan; zengin marka karması, ulaşım kolaylığı ve üzeri açılabilir konsepti ile Metromall Alışveriş Merkezi; Türkiye'de bir ilk olan 'Kadınlar Matinesi' etkinliği ile Amerika merkezli Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından gerçekleştirilen Hermes Creative Ödülleri yarışması tarafından altın ödüle layık görüldü.

Yıl boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapan Metromall Alışveriş Merkezi, başarısını pazarlama iletişimi alanında en prestijli bir ödülle taçlandırdı.

Uluslararası bir yarışma olan ve pazarlama - iletişim alanlarında gelen binlerce başvuruyu tarafsız olarak değerlendiren Hermes Creative Awards; Metromall Alışveriş Merkezini, altın ödüle layık gördü.

Türkiye'nin en büyük, Ankara'nın ilk üstü açılabilir alışveriş merkezi olan Metromall Alışveriş Merkezi, açıldığı ilk günden beri Ankaralıların uğrak noktası olarak, önümüzdeki zamanlarda da birbirinden renkli etkinliklere, sosyal sorumluluklara ve ödüllere ev sahipliği yapmaya devam edecek.