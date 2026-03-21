  • Mevcut kapasite yetmedi! Deniz üzeri havalimanı geliyor
Mevcut kapasite yetmedi! Deniz üzeri havalimanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın artan yolcu talebini karşılayamadığını belirterek 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı projesine bu yıl başlanacağını açıkladı.

İHA21 Mart 2026 Cumartesi 14:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beraberindeki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle bayramlaşan Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 14 Türk sahipli gemi ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Etrafımızdaki savaşların bitme noktasında Cumhurbaşkanımızın çok ciddi bir gayretinin olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah bir an önce biter. Çünkü komşumuzda olan bir savaş halükarda bizi etkiliyor. Turizminden ulaşıma her şeyine kadar. Ulaşım noktasında şu anda çok ciddi bir sıkıntımız olmadığını özellikle söylemek isterim. Hürmüz Boğazı'nda kalan 14 tane Türk bayraklı olmayan ancak Türk sahipli gemi var. Bizim için sahipleri Türk olduğu için kıymetli. Onların çıkarılabilmesi için ilgili kurumlarımızla beraber ne yapılabilir onu yakından takip ediyoruz. Suriye'nin güneyi olsun Irak, İran, Lübnan'da kapalı olan hava sahaları var. Sadece bizim vatandaşlarımız değil diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine gitmesi için Dışişleri Bakanlığımız ile ciddi bir operasyonu yürüttük, halen yürütüyoruz. Temennimiz bir an önce son bulmasıdır" diye konuştu.

"TRABZON HAVALİMANI PROJESİNE BU SENE BAŞLAYACAĞIZ"

Yeni Trabzon Havalimanı projesine bu sene başlanacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği ve geçen yılın sonundaki il programımızda açıkladığı Trabzon Havalimanı projesi var. Şu anda Trabzon Havalimanı kapasitesi 3 milyon civarında biraz ilaveler yaptık. Yaklaşık 4 milyona çıkmıştır. Geçen sene 3,5 milyon civarında yolcu geliş ve gidiş yaptı. Bu bize yetmiyor. İlk etapta 10 milyonluk bir havalimanı projelendirdik. İhalesini ve yer teslimini yaptık. Mevcut havalimanının sahile doğru olan denizin üzerinde Türkiye'de üçüncü dünyada da sayılı havalimanlarından bir tanesine inşallah bu sene başlayacağız. Bu proje kıymetli olacak" ifadelerini kullandı.

