Mevduatta sigorta 150 bin TL oluyor

Bankalardaki mevduatların 100.000 TL’ye kadar olan bölümleri için halihazırda kullanılan devlet güvencesi, yüzde 50 artışla 150.000 TL’ye yükseltiliyor. Bu artışın bankalardaki mevduat oranlarını artıracağına ve yastık altı birikimlerin bankacılık sistemine katılmasına yardımcı olacağına inandıklarını ifade eden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. “Karşılama oranımızın yüksek olmasının sebebi garanti limitinin düşük kalması” diyen Gülal, Avrupa garanti tutarı 100.000 Euro, Amerika’da 250.000 dolar, biz de 100.000 TL. Bu oran 2013 yılına kadar 50.00 TL idi, 2013’te 100.000 TL’ye çıkardık, şimdi bu limiti güncellemeye karar verdik” diye konuştu.

535 MİLYARI GARANTİDE

Gülal, tüm bankalardaki garanti kapsamındaki mevduatın 535 milyar TL seviyesinde olduğunu, söz konusu limit artırımıyla bu seviyenin 636 milyar TL’ye çıkacağını belirterek “Riskimiz artacak ama biz bankacılık sektörüne güveniyoruz. Bu süreçte 17 yıldır ülkemizde ciddi bir bankacılık krizinin yaşanmaması rezervimizi sürekli büyütmemize imkan sağladı. Sadece Bank Asya ile ilgili 960 milyon TL’lik bir ödeme yapmak durumunda kaldık. Bunu da Bank Asya bize geri ödedi. Küçük bir faiz alacağımız var o da ödenecek” diye konuştu.

Gülal, 2018 yılında zaman aşımından doğan mevduatların TMSF’ye devriyle ilgili rakamları paylaştı. Gülal, “2018 yılı zaman aşımı mevduatlarını aldık. 150 milyon TL mevduat sahipleri tarafından bankalarda unutuldu. Burada finansal farkındalık açısından sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu tutar bankalarda unutulacak bir tutar değil. Hesaplarımıza geçti” dedi.

35.1 MİLYAR TL ÖDENDİ

TMSF’ye devredilen 26 bankanın eski sahiplerinden alacakların tahsiliyle alakalı çalışmaların sürdüğünü aktaran Gülal, “1996’dan 2016’ya kadar Hazine’nin bu bankaların rehabilitesi noktasında ödemek zorunda kaldığı para, anapara itibariyle 31.5 miyar dolar. 23.1 milyar dolarını kuruluşundan bu yana TMSF tahsil etti” ifadelerini kullandı. Gülal bu miktarın 12 .4 milyar dolarını Hazine’ye, 5.6 milyar dolarını SGK, maliye kamu kuruluşlarına, 1.9 milyar dolarını da Merkez Bankası’na aktarıldığını belirtti.

KAYYUMLARIN ÇOĞU TMSF PERSONELiDiR

An itibariyle FETÖ aidiyeti tespit edilen 910 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini kaydeden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “126 şirkette pay kayyumluğu yapıyoruz. Yani hissemiz yüzde 50’nin altında. 120 gerçek kişinin mal varlığında kayyumluk yapıyoruz. 299 kayyum ile yönetiliyor 143’ü TMSF personelidir” dedi.