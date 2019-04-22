Meyveyi şişeleyip 100 ülkeye satıyor

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markası Dimes, 2018 yılında olumsuz pazar koşullarına rağmen elde ettiği başarıyı, daha da güçlü bir şekilde 2019 ve daha sonrasına taşımayı hedefliyor. 2019’da ihracatta yüzde 50 büyüme hedefiyle hareket eden Dimes, yıl içerisinde yaklaşık 10 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştirecek. Şirket, Tokat, İzmir ve Aydın Sultanhisar’da yer alan fabrikalarından 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Meyve suyu pazarında 2018 yılında konjonktürel bir daralma yaşandığını ifade eden DİMES CEO’su Ozan Diren, “Dimes pazardan olumlu ayrışma başarısını gösterdi ve yılı cirosal büyüme ile kapattı. Üretim hacmi ve kapasite kullanım oranlarında düzenlemeler yapmamız gerekti, ancak özellikle kendi markamızla gerçekleştirdiğimiz üretimde, pazardan daha iyi bir performans gösterdik. Bu da pazar paylarımıza olumlu yansıdı; lider olduğumuz kategorilerde pazar payımızı artırdık” dedi.

Türkiye ekonomisi ve markanızın hedefleri hakkında neler söylemek istersiniz?

2019 yılında verimlilik artışı ve kapasite kullanımına öncelik vereceğiz. 2019’un, dünya ve ülkemiz ekonomisi için zor bir yıl olacağını biliyoruz. Öte yandan DİMES, zorluklar ve yoklukların Türkiye ekonomisinin temel gerçeği olduğu bir dönemde, milli tarımı milli sanayi ile destekleyip, bu zorluk ve yokluklara çözüm üretme azmiyle hayat bulmuş bir şirkettir. Hayata başka bakmayı ve her zaman daha iyisini ortaya koymayı ilke edinmiş bir şirket olarak, bu dönemde paydaşlarımız ve ülkemiz için katma değer üretmeye odaklanıyoruz. Üretim hacmimiz ve kapasite kullanımımız arttıkça, katma değer üretme gücümüz de artıyor. Üretim hacmimizi artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yatırıma da devam devam edeceğiz. 2019 yılında 10 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştireceğiz.

İhracat tarafında ne gibi gelişmeler var? Büyüme hedefiniz nedir?

Üretim hacmi artışı için, önceliklerimiz arasında başta ihracat geliyor. 100’ü aşan ülkeye kendi markamızla gerçekleştirdiğimiz ihracatımızda, agresif büyüme hedeflerimiz var. Farklı coğrafyalarda, farklı ürün portföyleri ile büyüme hedefliyoruz; ancak temel odağımız yüzde 100 ve sıkma kategorisi ürünler. Tüm dünyada beslenme farkındalığı ve tercihleri doğrultusunda önemi giderek artan yüzde 100 ve sıkma kategorisinde en çok çeşide sahip markayız. Bu gücümüzü, ihracata da yansıtıyoruz. İhracat rekabetçiliğimizi daha da artırmak amacıyla, stratejik bir yönetim felsefesi benimsiyoruz. Aynı zamanda, ihracat ekibimizi daha da güçlü kılacak yapılanma adımlarını da atmış bulunuyoruz. 2019 yılında ihracatta yüzde 50, hatta daha fazla büyüme hedefliyoruz.

Hammadde tedarikini Türkiye’den yapıyorsunuz, bu anlamda tarıma verdiğiniz desteklerden bahseder misiniz?

Şirketimi kuruluşundan bu yana Türk tarımına desteğini sürdürüyor. Tarım ve tarıma dayalı gıda endüstrilerinin, Türkiye’nin yeni büyüme öyküsünde çok önemli yer tutacağına yürekten inanıyoruz. Türk tarımını sanayinin gücüyle değerlendirmeyi şiar edinmiş bir şirket olarak, köklerimizden gelen bilincimizle, bu alanda öncü uygulamalarımızı sürdürmeye azimliyiz. Hammaddesi yüzde 100 yerli meyve ağaçlarından, ithal tohuma bağlı kalmadan, Türkiye topraklarında yetiştirilen meyveler olan meyve suyu endüstrisi ihracatının yaklaşık yüzde 90’ı, dış ticaret fazlası olarak yansımaktadır. Meyve üreticileriyle çok güçlü bir bağa sahibiz; onları sürekli destekliyoruz. Meyve üreticisinin dilinde ‘DİMES’lik Meyve’, sektörde ‘DİMES güvencesi’ gibi ifadelerin yerleşmiş olmasından da gurur duyuyoruz. Her yıl tarım üreticilerine ücretsiz dağıttığımız fidanların sayısı, milyonlarla ifade ediliyor.