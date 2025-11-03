İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0685
  • EURO
    48,4745
  • ALTIN
    5433.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den Murat Kurum'a jest: Onur duydum
Ekonomi

MHP Lideri Bahçeli'den Murat Kurum'a jest: Onur duydum

MHP Lideri Bahçeli'nin talimatıyla deprem konutlarının tamamlandığı Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi” adında yeni bir mahallenin kurulacağı duyuruldu. Bakan Kurum karardan onur duyduğunu dile getirdi.

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Murat Kurum'a jest: Onur duydum
ABONE OL

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Osmaniye İl Merkezinde Deprem Kalıcı Konutlarının tamamlanarak vatandaşların ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında MHP Lideri Bahçeli'nin önerileri ve talimatları ile "Murat Kurum Bey Mahallesi" adında yeni bir mahalle kurulacağını duyurdu.

Çenet, "Kahramanmaraş merkezli Asrın felaketi sonucunda 1010 hemşehrimizin hayatını kaybettiği , on binlerce bağımsız bina ve iş yerinin yıkıldığı Osmaniye İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazı ile yerleşen Osmaniyeli hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye İli Belediyemizin Kasım Ayı Meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatları ile "Murat Kurum Bey Mahallesi adıyla gündeme alınmıştır" dedi.

"ONUR DUYDUM"

Bakan Kurum ise, "6 Şubat Asrın Felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniyemiz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.