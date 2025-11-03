Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Osmaniye İl Merkezinde Deprem Kalıcı Konutlarının tamamlanarak vatandaşların ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında MHP Lideri Bahçeli'nin önerileri ve talimatları ile "Murat Kurum Bey Mahallesi" adında yeni bir mahalle kurulacağını duyurdu.

Çenet, "Kahramanmaraş merkezli Asrın felaketi sonucunda 1010 hemşehrimizin hayatını kaybettiği , on binlerce bağımsız bina ve iş yerinin yıkıldığı Osmaniye İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazı ile yerleşen Osmaniyeli hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye İli Belediyemizin Kasım Ayı Meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatları ile "Murat Kurum Bey Mahallesi adıyla gündeme alınmıştır" dedi.

"ONUR DUYDUM"

Bakan Kurum ise, "6 Şubat Asrın Felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniyemiz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.