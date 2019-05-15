Microsoft Afrika´da iki gelişim merkezine 100 milyon dolar yatırım planlıyor
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Kenya ve Nijerya´daki iki gelişim merkezine toplamda 100 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
- DHA
Microsoft´tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu merkezlerde şirketin Afrika piyasalarına uygun çözümler oluşturulması için gelecek beş yıl içinde 100 kişinin işe alınmasının planlandığını belirtti. Merkezde görev alacak olan mühendislerin yapay zeka, makine öğrenimi ve karma gerçeklik teknolojilerini kullanması bekleniyor.
Microsoft açıklamasında, "Ek olarak, bu merkez Afrika´daki önemli sektörlerin geliştirilmesi için akademi üyeleri, devlet görevlileri ve mühendislerin bir araya gelmesi için bir fırsat oluşturuyor" denildi ve merkezdeki projelerin ağırlıklı olarak finansal ve tarım teknolojileri odaklı olacağı belirtildi.
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