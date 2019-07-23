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Microsoft´tan Elon Musk´ın yapay zeka şirketine 1 milyar dolar yatırım

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corp., ABD´li girişimci Elon Musk´ın yapay zeka (AI) şirketi OpenAI´a 1 milyar dolar yatırım yapacak.

  • DHA
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Şirketlerin ortak açıklamasına göre işbirliği kapsamında iki şirket, yeni süperbilgisayar teknolojisi Azure AI´yı oluşturacak ve Musk´la birlikte OpenAI´ı kuran CEO Sam Altman, Microsoft´ın bulut programı için AI teknolojileri üretimi üzerinde çalışacak.

Anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI´ın yeni AI teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında öncelikli ortağı olacak. Bunun yanında şirket, Azure içinde AI modelleri kullanacak olan "eşi benzeri görülmemiş ölçüde" bir sayısal platform oluşturacak.

Microsoft CEO´su Satya Nadella, söz konusu işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "AI günümüzün en dönüştürücü teknolojilerinden birisi ve dünyadaki en önemli zorlukları çözme kapsamında büyük bir potansiyele sahip. OpenAI´ın çığır açan teknolojisi ve Azure AI´ın superbilgisayar teknolojisini bir araya getirerek, herkesin bu teknolojiden faydalanabilmesi için AI´ı demokratikleştirmeyi hedefliyoruz." 

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