Migros'ta kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu

02 Temmuz 2020 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 14:42

Migros'ta kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı kurban bayramı öncesi araştırılıyor. Süpermarketlerin kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık siparişleri başladı. Kurban bayramı öncesi Migros'ta kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. Migros'un kurban bayramı için belirlediği Migros kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu. İşte Migros'ta kurbanlık fiyatları (büyükbaş ve küçükbaş)

MİGROS'TA KURBANLIK FİYATLARI 2020

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, en önemli ibadetler arasında yer alan kurban ibadeti için hazırlıklar yapılıyor. Tüm İslam dünyası 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılayacak. Müşterilerinin merakla beklediği Migros kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu. Migros'ta kurbanlıklar mağazadan teslim, eve teslim ve bağış şeklinde yapılır. Sipariş verilen kurbanlıklar kesilip parçalara ayrılmış şekilde koliyle adrese teslim ediliyor. İşte bu sene Migros'ta kurbanlık fiyatları

MİGROS'TA KURBANLIK FİYATLARI KÜÇÜKBAŞ

Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et

1.445,00 TL

Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et

1585,00 TL

MİGROS'TA KURBANLIK FİYATLARI BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE

1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et

1.825,00 TL

Migros'ta kurbanlıkların canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri, veteriner hekimler tarafından kesim öncesi yapılır. Kesim sonrası, kurbanlıkların karkas ve iç organları veteriner hekimler tarafından %100 muayene edilir. Kurban kesimler; yasal mevzuat ve standartlarımıza uygun, onaylı kesimhanelerde, İslami kurallara uygun olarak bayram namazına takiben, vekalet alınarak din görevlisi ve noter huzurunda yapılır.

Kurbanınız kesildiğinde; kesim sırasına göre, sipariş formunda bulunan “kesim bilgisini ileteceğimiz cep telefonunuza SMS olarak bilgi verilir. Kesim sonrası karkaslar parçalamaya alınmadan önce soğuk odalarda dinlendirilir ve gereken sıcaklığa inmesi sağlanır. Bu nedenle; koç kurbanlıklar en erken bayramın 2.günü, büyükbaş kurbanlıklarımız da en erken bayramın 3. günü soğuk zinciri korunarak müşterilere teslimat ücreti alınmaksızın teslim edilir.

DİYANET KURBANLIK HİSSE FİYATI

Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. 2020 yılında üçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında satılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2020 kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak.

CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI