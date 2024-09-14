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Ekonomi

Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım

Ticaret Bakanlığından mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı bir dizi düzenleme gerçekleştirildi.

IHA14 Eylül 2024 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen kişiler, operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından adlarına ilk defa Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) düzenlenmesi esnasında, gümrük idaresine başvurmaları ve gümrük idaresi tarafından T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarasının ilgili programdan sorgu ve transfer işlemi yapılması suretiyle firma kaydı oluşturmasından sonra işlemlerini gerçekleştirebildikleri hatırlatılarak, " Yapılan düzenleme ile BGB kapsamındaki ilk gümrük işleminde gönderici hanesinde beyan edilen T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası üzerinden işlemin otomatik bir şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, mikro ihracatın tabana yayılması ve ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen genç ve kadın girişimcilerimiz ile KOBİ'lerimizin gümrük süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla BGB kapsamında ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen firma ve gerçek kişilerin bu sorgu ve transfer işlemi için gümrük idaresine doğrudan başvurmasına gerek kalmadan BGB kapsamındaki ilk gümrük işleminde gönderici hanesinde beyan edilen T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası üzerinden işlemin otomatik bir şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme modelimize her gün yeni gelişmeler ve adımlarla ekonomik büyüme ve refahımıza katkı sağlarken, ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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