Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, "doğanın en dayanıklı canlısı tardigradların, insanlığın geleceği için ilham kaynağı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "BUÜ'den insanlığın hayatta kalma stratejilerine ilham verecek araştırma ile tardigradların sırları biyoteknoloji, tarım, uzayda hayat ve savunma sanayi için umut olacak." ifadeleri kullanıldı.

Tardigradların mekanizmaları ile uzun süreli uzay görevlerinin kapısının aralanacağı, kuraklık ve gıda kıtlığına karşı önemli adımlar atılabileceği, uzay giysileri, tekstiller ve sensörler için tardigrad esinli ultra dayanıklı biyopolimerler üretileceği ifade edildi.

- TARIMSAL ÜRETİMDE DAYANIKLI BİTKİ ÇAĞI

Açıklamada, BUÜ'nün projesi kapsamında tardigradların stres sırasında sentezlediği koruyucu proteinlerin, bitki hücrelerine aktarılmasının da hedefler arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu sayede kuraklık, sıcaklık dalgaları ve radyasyon gibi tehditlere dayanıklı bitki türleri, iklim değişikliğine karşı güçlü tarım modelleri ve uzun süre bozulmadan saklanabilen biyolojik materyallerin geliştirilebileceği vurgulandı.

Projeden elde edilen verilerin savunma sanayisinde radyasyon ve ısıya dayanıklı biyokoruyucu materyaller, uzay biyolojisinde hücre ve dokuları koruyacak gelişmiş biyolojik sistemler, biyoteknolojide yeni nesil endüstriyel uygulamalar için temel oluşturacağı, savunma sanayi için stratejik bir önemi olan biyomalzemelerin geliştirilmesinin sağlanacağı belirtildi.

- "İNSANLIĞIN SOYUNUN DEVAMINI SAĞLAYACAK TEK CANLI TÜRÜ TARDİGRADLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin yürütücüsü BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkeç, şunları kaydetti:

"Tardigradlar gelecekte insanlığın soyunun devamını sağlayabilecek tek canlı türü olarak görülüyor. Tardigradların bu özellikleri daha önce proteinleri vasıtasıyla insana ve bitki hücrelerine aktarılmış. Ancak bir malzemede bu beceriler kullanılmamış. Biz buradan elde edilen proteinleri doğrudan biyopolimer elde etmek için kullanmak istiyoruz. O da Türkiye'de değil herhalde dünyada da bir ilk olacak. Şu ana kadar üzerinde çalıştığımız protein bu özelliği verecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla en kısa zamanda bunu bir radyasyona karşı dayanıklı tekstil ürünü potansiyeline ulaştırmak istiyoruz. Asıl hedefimiz de savunma sanayine yönelik olarak biyomalzeme geliştirmek. Şu an bu imkan bu mikroskobik canlının içerisinde var. Projemiz Bursa Uludağ Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği içinde yürütülüyor."