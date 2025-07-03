Miles&Smiles üyeleri, AJet uçuşlarında mil kazanacak

AJet'ten 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yapılan yurt içi ve yurt dışı tüm bilet alımlarında Miles&Smiles üyeleri, Mil ve Statü Mil kazanabilecek. AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınacak biletlerde mil kazanmak için, biletleme ve rezervasyon sürecinde yalnızca Miles&Smiles üyelik numarasının eklenmesi yeterli olacak. Kazanılan miller, ilk etapta Türk Hava Yolları'nda ödül bilet olarak ve Miles&Smiles program ortaklarında kullanılabilecekken; yakın zamanda millerin AJet uçuşlarında ödül bilet olarak kullanılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet, uçuşlarında kazandıracağı millerle, misafirlerine Miles&Smiles programının avantajlarını da sunuyor. Mil kazanımı ile ilgili detaylı bilgiye, https://ajet.com/tr/kurumsal/kurallar-ve-kosullar/miles-and-smiles adresi üzerinden ulaşılabilecek.