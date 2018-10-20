Millet Bahçesi 8 Kasım’da açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da yapımı tamamlanacak ilk Millet Bahçesi’nin 8 Kasım’da açılacağını belirtti. Uysal, “Baruthane Millet Bahçesi’ni yaklaşık 15 gün sonra bitirmiş olacağız. Yani 8 Kasım’da açılacak. Baruthane Millet Bahçesi, daha sonraki Millet Bahçelerine de bir örnek teşkil edecek” dedi. TOKİ Başkanı Ergün Turan ile beraber incelemelerde bulunan Uysal, Baruthane Millet Bahçesi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Millet Bahçesi’nde, bölgenin kültürünü yansıtan yaklaşık 550 ağacımız var. Sahilde bir yürüyüş yolu ve kumsal olacak, diğer ara yollar sert zemin olmayacak, toprak olacak. Çocuk parkları da beton ya da demir değil ahşap oyun gruplarından oluşacak. İçerisinde vatandaşların günlük ihtiyacını karşılayabilecekleri küçük bir büfe yer alacak. İçerisinde İstanbul’u yansıtan yaklaşık 12 çeşit çiçeğin yer alacağı bahçe de olacak. Baruthane kulesi ve ihata duvarları tescilli tarihi binalar. Bu tescilli binalar da Anıtlar Kurulu’ndaki proje onayından sonra Millet Bahçesi’nin içerisinde halkımızın kullanımında olacak.”

60 DÖNÜMLÜK PARK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Türkiye’nin bütün bölgelerinde millet bahçeleri yapıldığını anlatan Uysal, “Uysal, Baruthane Millet Bahçesi olarak yapılacak alanın 59 bin 719 metrekare, yani yaklaşık 60 dönüm büyüklüğünde olduğunu belirtti. TOKİ Başkanı Ergün Turan da Baruthane binasının bulunduğu aksın 1991’den beri turizm ve ticaret alanı olarak planlara işlendiğini söyledi. Turan, “Burayı İBB Başkanımızla, Cumhurbaşkanımıza arz ettik. ‘Buranın yeşil alan olması İstanbul için önem arz eder’ dedik. Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ve talimatlarıyla bir araya geldik. Belediyeye 25 yıllığına burayı devrettik” diye konuştu.