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Ekonomi

''Milleyha Kuş Cenneti'' için koruma kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, göçmen kuşların uğrak noktası ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 'Milleyha Kuş Cenneti'nin doğal sit alanı ilan edilerek korunması için çalışma başlatıldı.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
''Milleyha Kuş Cenneti'' için koruma kararı
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AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Samandağ ilçesi sınırlarında yaklaşık 300 hektarlık bir alana yayılan Milleyha Kuş Cenneti'ndeki doğal yaşamın korunmasına yönelik ilk adım, 6 Eylül 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atıldı ve alan "Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillendi.

Bu statünün bölgenin korunmasında yetersiz kalması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sürece dahil oldu.

Geçen hafta kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu'nu kabul eden ve bu görüşmede Milleyha Kuş Cenneti'nin durumunu da ele alan Bakan Kurum, söz konusu bölge ile ilgili koruma projesi oluşturulması talimatını verdi.

Bu kapsamda, "sulak alan" vasfı taşıyan bölgenin sit alanı olarak korumaya alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce kapsamlı çalışma başlatıldı.

- 312 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin sulak alanlarından biri olan ve 312 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, doğal sit alanı ilanının ardından insan faaliyetleri yasal çerçevede kontrol altına alınacak.

Bilim insanlarının koordinasyonuyla hazırlanan ön rapora göre, nesli tehdit altında bulunan flora ve fauna türlerine ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanları arasında bulunuyor. Alan, 62 familyaya ait nesli tükenme tehlikesi altındaki 284 kuş türü, 24 kelebek, 7 memeli, 12 sürüngen ve 3 kurbağa türünü de barındırıyor.

Bakanlık öncülüğünde, uzmanların katkılarıyla bu ön rapor doğrultusunda bölge için "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu" hazırlanacak.

  • Milleyha Kuş Cenneti
  • Bakanlık
  • koruma

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