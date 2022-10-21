''Milli gemiyle beraber en az 150 tane şirket ortaya çıktı''

Aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevinde de bulunan Prof. Dr. Mantar, Uşak Üniversitesinin Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Mantar, savunma sanayiinde yaşanan gelişmelere ilişkin sunum yaptı.

HAVELSAN olarak platformların akıl kısmını yaptıklarını dile getiren Mantar, "Deniz platformlarının, hava platformlarının yazılımlarını yaparız. ASELSAN görünür, ASPİLSAN görünür, ROKETSAN görünür ama biz hep görünmez oluyoruz. Ancak kıymetli işler yapıyoruz." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinde geçmişin Osmanlı Devleti'ne kadar dayandığını aktaran Mantar, 1970'lerden sonra bu alanda hızlanma yaşandığını dile getirdi.

Bugün gelinen noktaya hemen ulaşılamadığına dikkati çeken Prof. Dr. Mantar, şunları kaydetti:

"Her sistemde olduğu gibi önce teknik olarak bizim emeklememiz gerekiyor. Sonra yürümemiz gerekiyor. Sonra koşmamız gerekiyor. Ondan sonra da profesyonel ligde oynamamız gerekiyor. Teknik olarak gelişmişlik olacak ama onunla birlikte kültürel bir gelişmişliğin de olması lazım. Eğitimde bizim belli bir seviyeye gelmemiz gerekiyor, araştırmada belli bir seviyeye gelmemiz gerekiyor, ekonomik olarak belli bir seviyeye gelmemiz gerekiyor, siyasi istikrar olarak belli bir seviyeye gelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bunlardan bir tanesi olmayınca çok zordur. 2000'li yıllardan sonra da özellikle devletimizin bu konudaki kararlı duruşuyla artık kendi ürünümüzü kendimiz yapacak duruma geldik. Birden bire olmuyor, zaman gerektiriyor. İnsan gücü, teknoloji, bilgi birikimi gerektiriyor. Disiplin, iş sistematiği gerektiriyor. Ama bunların hepsini biz aşamalı olarak kararlı bir şekilde yapabildik ve bugün daha iyi durumdayız."

Milli gemiyle ilgili süreci de anlatan Mantar, 3-4 yıl önce ilk gemiyi aldıklarını ve başarılı bir şekilde bitirildiğini vurguladı.

Yaptıkları gemileri yurt dışına da sattıklarını anlatan Prof. Dr. Mantar, "Şimdi Ukrayna'ya veriyoruz, Pakistan'a veriyoruz. Başka ülkelerle şu anda anlaşmalarımız devam ediyor. Ticari ve ekonomik olarak da rantabl bir durum. İnşallah ekonomik olarak çok ciddi bir katkı sağlayacak. Milli gemiyle beraber en az 150 tane şirket ortaya çıktı. Birçoğu da daha önce böyle bir iş yapmamıştı. İlk kez burada yaptılar. Böylece milli geminin 100 katı kadar katma değer oluştu. Şimdi ne durumdalar biliyor musunuz? Biz teklif istiyoruz, teklif vermiyorlar. O kadar çok iş potansiyeli var. Tüm dünyaya kazandığı bu teknolojiyi pazarlayabiliyorlar. Şu anda onlar sivil gemilere de ticari ve askeri gemilere de hizmet veriyorlar." değerlendirmesini yaptı.



Konuşmaların ardından Uşak Valisi Turan Ergün, Prof. Dr. Mantar'a plaket takdim etti.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Boran Çevik, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve öğrenciler katıldı.